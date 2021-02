Real Madrid, Zidane sbotta contro i giornalisti: "Non merito questo trattamento"

vedi letture

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Huesca, sbottando contro la stampa presente: "Un giorno sono fuori, il seguente un po' dentro, poi se pareggiamo o perdiamo di nuovo fuori. Fate così, è la verità. Non mi fa piacere che mi venga fatta sempre la stessa domanda ogni volta che arriva un risultato negativo. Non merito questo trattamento da parte della stampa. Abbiamo vinto la Liga l'anno scorso e mi aspetto un po' di rispetto. Se non raggiungiamo gli obiettivi sono il primo ad assumermi la responsabilità".