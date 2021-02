Real Madrid, Zidane su Ramos: "Non so cosa farà, nessuno lo sa. Spero solo che resti"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane ha parlato del futuro di Sergio Ramos: "Non so nulla. Nessuno sa nulla. Nemmeno voi (riferito ai giornalisti). Posso solo sperare che resti, come capitano, per quel che ha fatto. Ed è l'unica cosa che posso dire. Per il resto non so cosa succederà".