Real Sociedad, Januzaj: "Amo lo United. Vincendo potremmo arrivare in fondo all'Europa League"

Intervistato dal sito della UEFA l’esterno della Real Sociedad Adnan Januzaj ha parlato della sfida contro il Manchester United, club in cui è esploso e con cui ha collezionato 63 presenze: “Amo molto lo United, è il mio club preferito e ancora oggi cerco di guardare tutte le loro partite. Giocare all’Old Trafford è un sogno e credo che lo sarà anche per i miei compagni alla Real Sociedad, probabilmente sarà una delle sfide più grandi della loro carriera. - continua il belga – Per me lo United in questo momento è l’avversario più duro in questa competizione. Se dovessimo batterlo le nostre possibilità di arrivare in fondo all'Europa League e vincerla sarebbero molto di più".