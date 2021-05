Real, Zidane: "Non ho detto che lascerò a fine stagione. Daremo tutto fino alla fine"

Al termine della gara di Bilbao che tiene vive le ambizioni del Real Madrid in vista dell'ultima giornata di campionato, il tecnico delle Merengues Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa della corsa per il titolo e del suo futuro:

"Continueremo a combattere e daremo tutto fino all'ultimo minuto. Sapevamo che in questo campionato si sarebbe dovuto lottare fino alla fine e siamo pronti a farlo. Sono contento della nostra prestazione di oggi, abbiamo fatto una partita davvero molto buona. Siamo ancora vivi. Il Real Madrid ha perso due campionati all'ultima giornata, speriamo anche di poterlo vincere all'ultimo minuto."

Sulle scelte future:

"Non è vero che ho detto ai miei giocatori che lascio il Real. Come potrei dire ai miei giocatori che me ne vado? Mi interessa solo questo finale di stagione, con quello che ci stiamo giocando. A fine stagione vedremo il resto."

Su Hazard:

"Non ha nessun problema, in questo momento giocano altri. Devo sempre sceglierne undici e basta. Lui contribuisce con il suo impegno. Nacho? Dovrebbe finire la sua carriera qui. Dà tutto in campo e merita questa maglia".