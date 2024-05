Ufficiale Retrocessione e addio. Pepe Mel lascia l'Almeria: "Buona fortuna per il futuro"

José Mel Pérez non è più l'allenatore dell'Almeria. Il tecnico 61enne, arrivato al capezzale di una squadra condannata alla retrocessione, non è riuscito a compiere la Mission Impossible nonostante abbia conquistato 11 punti in 10 partite, 1 in più di quelli ottenuti nelle precedenti 28. L'Almeria ha raccolto tre vittorie in campionato, tutte con Mel in panchina.

Questo il breve messaggio sui social del club spagnolo: "L'Almería ringrazia Pepe Mel per il grande impegno dimostrato e il lavoro svolto. Gli auguriamo tanta fortuna per il futuro".