Ufficiale Kounde prolunga con il Barcellona: ora è legato ai catalani fino al 2030

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Barcellona ha annunciato il rinnovo contrattuale di una delle colonne della squadra di Flick, vale a dire Jules Kounde. Di seguito il comunicato: "Il Barcellona è lieto di annunciare il raggiungimento di un accordo con il giocatore Jules Koundé per il prolungamento del suo contratto con il club fino al 30 giugno 2030. L'accordo sarà presto formalizzato alla presenza del presidente Joan Laporta.

Le sue qualità e l'importanza per la squadra

Il francese è diventato un punto fermo sulla fascia destra ed è un elemento di enorme importanza per Hansi Flick, grazie alla sua energia e spinta inesauribili. Solido in difesa e bravo a combinare in attacco, Koundé è stato l'eroe della vittoria in Copa del Rey contro il Real Madrid nella scorsa stagione.

Questa sarà la sua quarta stagione in maglia blaugrana. Arrivato dal Siviglia per la stagione 2022/23, ha subito dimostrato il suo potenziale offensivo e difensivo. Con il tempo è diventato uno dei preferiti dai tifosi e si è definitivamente imposto come titolare sulla fascia destra", si legge sul portale del club catalano.