Fran Perez saluta il 'suo' Valencia: ha firmato un quadriennale col Rayo Vallecano
Dopo una carriera con la maglia del Valencia, dove ha collezionato 77 presenze totali con una rete, per l’esterno offensivo classe 2002 Fran Perez c’è una nuova esperienza in Spagna. Il calciatore infatti si è trasferito al Rayo Vallecano – club che parteciperà alla prossima Conference League – a titolo definitivo. Questo il comunicato:
“Il Rayo Vallecano di Madrid e il Valencia CF hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Fran Pérez . L'ala, cresciuta nelle giovanili del club valenciano, ha firmato un contratto quadriennale”.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
