Ufficiale NEOM, innesto d'esperienza a centrocampo: ha firmato il maliano Doucouré

Dopo una lunga militanza in Inghilterra, dove ha vestito le maglie di Watford (141 presenze e 17 reti) ed Everton (166 gare e 21 gol), per il franco-maliano Abdoulaye Doucouré, attualmente svincolato dopo l'esperienza nel club di Liverpool, ci sarà un’esperienza in Arabia Saudita.

Il centrocampista classe ‘92 ha infatti trovato l’accordo con il NEOM Sport Club come comunicato dalla stessa formazione araba sui propri canali ufficiali. Doucouré sarà il quinto giocatore transalpino a vestire la maglia della squadra allenata da Christophe Galtier aggiungendosi al difensore Nathan Zeze e agli attaccanti Saimon Bouabré, Said Benrahma e soprattutto Alexandre Lacazette.