Ufficiale Unai Hernández lascia il Barça e firma per l'Al-Ittihad: contratto di 3 anni più 2

vedi letture

Unai Hernández, giocatore offensivo polivalente di 20 anni, lascia il Barcellona Atlètic e firma per l'Al-Ittihad. Il club arabo lo ha reso pubblico sui suoi social network. Ieri ha superato la visita medica a Barcellona e oggi è arrivato a Jeddah per diventare compagno di giocatori come Benzema, Kanté, Fabinho, Danilo Pereira o Bergwijn, agli ordini di Laurent Blanc.

Per lui un contratto per tre stagioni, più due opzionali. In cambio, il Barça percepirà 5 milioni di euro per un giocatore il cui contratto sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno. Saranno 4,5 milioni fissi e 0,5 in bonus facili da raggiungere.