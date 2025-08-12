Ufficiale Vlachodimos, prima volta in Spagna: dal Newcastle arriva in prestito secco al Siviglia

Porte girevoli e cambio di guardiani tra i pali. Infatti, con l'arrivo di Ramsdale al Newcastle, Odysseas Vlachodimos ha deciso di levare le tende dal St James' Park e affrontare una nuova sfida in carriera. A 31 anni infatti il portiere greco ha firmato ufficialmente con il Siviglia: un'operazione in prestito secco, per trovare maggiore spazio nella Liga.

Comunicato ufficiale

"Il Siviglia ha concluso il suo terzo acquisto per la rosa 2025/26, quello del portiere Odysseas Vlachodimos. L’estremo difensore greco, alto 1,91 metri e con 31 anni di età, arriva in prestito per una stagione dal Newcastle United. Il giocatore è arrivato lunedì a Siviglia per definire e firmare il suo contratto, e sarà presentato questo mercoledì nella sala stampa del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Odysseas vanta una lunga esperienza ai massimi livelli europei. Nato a Stoccarda (Germania) nel 1994 ma in possesso anche della nazionalità greca, il portiere ha iniziato la sua carriera nel VFB Stoccarda, con cui ha debuttato in Bundesliga nel 2015, trascorrendo poi le tre stagioni successive difendendo la porta del Panathinaikos FC. Le sue buone prestazioni in Grecia gli hanno aperto le porte di uno dei grandi club europei, il SL Benfica, dove ha giocato per cinque stagioni ad altissimo livello. Con il club portoghese ha collezionato 225 presenze, di cui 32 in Champions League e 12 in Europa League, vincendo due campionati e due Supercoppe del Portogallo.

Nel 2023 Odysseas è sbarcato in Premier League, precisamente al Nottingham Forest FC, dove ha disputato soltanto cinque partite. Successivamente è passato al Newcastle United FC, dove nella scorsa stagione non ha avuto le opportunità desiderate, anche se ha esordito in EFL Cup, torneo poi vinto dalla squadra bianconera.

Odysseas ha avuto l’opportunità di difendere la porta della Germania nelle selezioni giovanili, partecipando a un Mondiale Under 20 e vincendo un Europeo Under 21, scegliendo in seguito di rappresentare la sua altra nazione, la Grecia, con la cui nazionale maggiore ha disputato 48 partite dal 2018".