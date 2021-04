Rio Ferdinand: "Solskjaer, prendi Calvert-Lewin. Ancelotti mi ha detto che è come Inzaghi"

vedi letture

Rio Ferdinand consiglia al Manchester United di non svenarsi in estate, ma di puntare piuttosto su un giocatore come Dominic Calvert-Lewin, dal prezzo più contenuto ma dal rendimento assicurato: "Ho parlato con Carlo Ancelotti all'inizio di questa stagione e ha detto che gli ricordava Filippo Inzaghi, che non aveva bisogno di molte occasioni per segnare gol. Sa farlo da dentro e da fuori area, è un opportunista. Sarebbe un acquisto fantastico per lo United, avrebbe un grande impatto e concretizzerebbe tutto quello che viene creato da Fernandes, Pogba, Rashford, Greenwood".