Rivedi Fernando Santos: "Il futuro di CR7? Ottimo rapporto. Se mi chiederà un consiglio..."

vedi letture

Fernando Santos ha parlato ieri in conferenza stampa della situazione di Cristiano Ronaldo: "Personalmente do dei consigli a Ronaldo. Ero il suo allenatore quando aveva 18 anni e abbiamo un ottimo rapporto. Parliamo molto, sono conversazioni tra amici. Quando parliamo non lo facciamo in qualità di allenatore e giocatore, ma in Nazionale è diverso. Se mi chiederà un consiglio sul suo futuro, gli dirò ciò che penso, ma non sono io che devo darvi risposte su questo argomento. Ronaldo è arrivato con la stessa visione di sempre, con passione, voglia e allegria. Quando veste la maglia della Nazionale vuole sempre dare il 100% e va d'accordo con tutti i compagni di squadra. Anche se è un top player, è sempre vicino agli altri e ama stare qui".