Rivedi Koeman: "Ilaix? Gran gol e partita chiusa. Ha personalità, è sulla buona strada"

Ronald Koeman ha commentato la vittoria per 2-0 sul campo dell'Osasuna, arrivata anche grazie alla rete del giovanissimo Ilaix Moriba: "Il suo è stato un gran gol, in ua partita complicata. Ci ha permesso di chiudere i giochi. Ilaix fa sempre molto bene, ogni volta che entra in campo riesce a dare qualcosa in più alla squadra grazie alla sua personalità e alla sua freschezza. È a suo agio col pallone e fisicamente è molto forte. Penso sia sulla buona strada per giocare più spesso con la prima squadra. Le elezioni? Non abbiamo un presidente da molto tempo ed è importante che ne arrivi uno per parlare con la gente. Vedremo cosa accadrà domani, noi non possiamo assolutamente influenzare".