Rivedi Pochettino: "Spero che Di Maria e Marquinhos possano giocare domani"

Il tecnico del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lille (ottavi di Coupe de France), tornando sugli ultimi eventi di cronaca che hanno turbato alcuni tesserati del PSG: "Siamo un gruppo unito e quello che è successo domenica nelle case di Angel di Maria e del padre di Marquinhos ha colpito tutti. Tutti abbiamo subito questi episodi, è in questo modo che si vivono queste esperienze: da squadra. Quel che è successo nel secondo tempo contro il Rennes sicuramente è dipeso da questo, altrimenti avremmo vinto. A quel punto avremmo parlato della prima posizione in campionato, dei quarti di Champions e di questa partita. Purtroppo, cose che non hanno a che fare con il calcio hanno un effetto sul campo. Restiamo positivi, spero che i due ragazzi possano giocare domani".