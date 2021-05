River decimato dal coronavirus e senza portieri: Casco o Perez tra i pali in Libertadores?

vedi letture

La Copa Libertadores, la competizione per club più importante del Sud America, sta per vivere uno dei momenti più controversi nella sua storia. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, il River Plate scenderà in campo contro l'Independiente Santa Fè decimato a causa del focolaio di coronavirus scoppiato all'interno del gruppo squadra e Gallardo non avrà a disposizione nessuno dei portieri (e solo 11 elementi in tutto). La CONMEBOL ha negato ai Millionarios di sostituire due giocatori in lista per inserire almeno un altro estremo difensore; così, tra i pali potrebbe finire Milton Casco, esperto terzino sinistro alto 1,70 metri, o Enzo Perez, che ha un problema al ginocchio destro. A riportarlo è Olé.