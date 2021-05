Salah premiato come 'Sporting Inspiration': "Il 2020 è stato un anno difficile. Aiutiamoci tutti"

Mohamed Salah è stato premiato al Laureus World Sports Awards come "Sporting Inspiration" per il suo sostegno a vari enti di beneficenza. L'egiziano ha voluto dedicare il premio ai tifosi, non solo del Liverpool: "Il 2020 è stato un anno difficilissimo per tantissime persone in tutto il mondo. Molti sono stati lontani da amici e famiglia, tanti altri hanno perso i loro cari. Bisogna imparare da questa realtà, aiutarci tutti e provare ad andare avanti. Dedico questo premio non solo ai miei tifosi ma a tutti gli appassionati del mondo dello sport".

I’d like to thank everyone at the @LaureusSport Academy for this award. This year taught us a lot, and one of these things is that in the world of sport, everyone is replaceable... except the fans. #Laureus21 pic.twitter.com/3bSsjbgzsg

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 6, 2021