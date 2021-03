Salisburgo, Marsch strizza l'occhio al Celtic: "Un onore essere accostato a questo club"

È uno dei candidati a raccogliere l'eredità di Marco Rose nel Borussia Mönchengladbach, ma potrebbe essere anche tentato dall'esperienza in Scozia, dove il Celtic cerca un nuovo allenatore. Alcuni ex giocatori lo hanno segnalato alla proprietà, e Jesse Marsch ha commentato la notizia a BBC Sports: "Per me è un grande onore. Tre o quattro anni fa un collegamento del genere sarebbe stato impossibile, perché parliamo di un grande club. Ovviamente allenare il Celtic vuol dire vincere, è la cosa più importante. È un club fantastico ed è bello essere preso in considerazione, ma ho un lavoro da fare a Salisburgo. Sono concentrato solo su questo".