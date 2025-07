Ufficiale Athletic Club, Areso firma per sei anni. Il terzino arriva dall'Osasuna

Jesus Areso è un nuovo rinforzo per l'Athletic Club, che tramite il proprio sito ufficiale ha annunciato il suo approdo in biancorosso grazie all'accordo raggiunto con l'Osasuna. Il basco ha firmato un contratto di sei anni con la sua nuova società, di seguito il comunicato: "Areso firma con l'Athletic Club fino al 2031. Il terzino sarà da domani agli ordini di Ernesto Valverde dopo l'accordo di trasferimento con il CA Osasuna. L'Athletic Club e il CA Osasuna hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del terzino Jesús Areso, che firma per il club biancorosso fino al 30 giugno 2031. Il difensore di Cascante torna a Lezama notevolmente rafforzato dopo un'ottima esperienza con la prima squadra rojilla, collezionando 11 assist e un gol in 86 partite ufficiali disputate.

Jesús Areso, 26 anni, ha iniziato la sua formazione nell'Aluvión, club affiliato all'Athletic. È arrivato a Lezama in età giovanile, dove ha disputato 52 incontri con il Bilbao Athletic. Nella stagione 2021/2022 è tornato all'Osasuna, da dove è stato ceduto al Burgos CF prima di offrire grandi prestazioni a El Sadar.

Il difensore navarro, che si distingue per la sua potenza fisica e la grande verticalità, si unirà immediatamente agli allenamenti di Ernesto Valverde e sarà presentato a San Mamés in conferenza stampa domani mercoledì alle ore 13:30".