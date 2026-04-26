Sancho vuole tornare al Dortmund ed è disposto a tagliarsi l'ingaggio per farlo

Jadon Sancho è sempre più vicino a chiudere la sua avventura in Premier League: l’esterno inglese, in procinto di diventare svincolato in estate, sta già valutando il proprio futuro e le voci di mercato si moltiplicano.

Secondo Sky Germany, Sancho avrebbe espresso chiaramente la volontà di tornare in quello che considera il suo “rifugio” calcistico: il Borussia Dortmund. Con il prestito all’Aston Villa destinato a terminare insieme al contratto con il Manchester United, il classe ’99 è libero di negoziare con club esteri già dal 1° gennaio.

L’ipotesi di una terza esperienza in giallonero sta quindi prendendo sempre più forma. Il ritorno in Inghilterra, infatti, non ha rispettato le aspettative: arrivato a Old Trafford nel 2021 per circa 73 milioni di sterline, Sancho non è mai riuscito a ritrovare con continuità il livello straordinario mostrato in Germania.

Nemmeno l’ultima stagione ha invertito la rotta: con la maglia dell’Aston Villa, il 26enne ha messo insieme appena un gol e tre assist in 33 presenze complessive, numeri che rendono improbabile una sua permanenza a Birmingham. Parallelamente, lo United è intenzionato a liberarsi del suo pesante ingaggio - circa 300.000 sterline a settimana - e ha deciso di non esercitare l’opzione di rinnovo annuale.

Il Signal Iduna Park resta il palcoscenico dove Sancho ha brillato di più, e il giocatore sarebbe disposto anche a ridursi lo stipendio pur di tornare al Dortmund, nonostante le offerte ricevute da altri club.

Ora la decisione spetta alla dirigenza del club tedesco: l’allenatore Niko Kovac ha già dato il via libera al ritorno dell’inglese, mentre i dirigenti Ole Book e Lars Ricken stanno valutando attentamente pro e contro di un possibile terzo capitolo in giallonero.