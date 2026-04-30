In estate Roma e Juve, Sancho ora viene sondato da un club italiano. E dal Borussia

In estate sono state diverse le big italiane interessate a Jadon Sancho. Dalla Roma alla Juventus, specialmente fronte Gasperini che spingeva per avere l'esterno d'attacco inglese nella Capitale, ma anche l'Inter era finita per gravitare attorno al giocatore classe 2000. Dall'1° settembre ha firmato in prestito con l'Aston Villa, tuttavia l'avventura sotto la guida di Unai Emery è risultata piuttosto scarna (1 gol e 3 assist in 34 partite ufficiali, perlopiù da scelta di ripiego).

In estate però il Manchester United si ritroverà a un bivio. Il contratto di Sancho con i Red Devils scadrà il 30 giugno, anche per questo - secondo quanto rivelato da Sky Sports UK - un club italiano non identificato ha effettuato indagini iniziali riguardo a un trasferimento questa estate. Il Borussia Dortmund, dal canto suo, ha già confermato di aver intrapreso dei contatti con gli inglesi per un possibile ritorno del 26enne inglese in giallonero.

Come detto, in estate Sancho sarà parametro zero, perciò i suoi rappresentanti sono liberi di parlare con qualsiasi club, anche fuori dall'Inghilterra. Tuttavia, l'emittente satellitare ha svelato che il Manchester United detiene un'opzione per prolungare il contratto di un altro anno (fino al 2027), anche se non rientrerebbe nelle intenzioni dei Red Devils. Sancho è attualmente in prestito all'Aston Villa e non ha fretta di prendere una decisione sul suo futuro. Vuole valutare tutte le sue opzioni in estate e restare in Premier League non è stato escluso.