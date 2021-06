Scaloni lancia Romero. Domani sarà titolare: "È il miglior difensore della A, giusto provarlo"

Domani sera l'Argentina affronterà il Cile nella sfida di qualificazione al prossimo Mondiale e Cristian Romero sarà titolare. Lo ha annunciato Lionel Scaloni, il CT dell'Albiceleste: "È importante che giochi e mostri il suo valore. È stato scelto come il miglior difensore della Serie A, non vedo quindi perché non dovrebbe giocare. Credo sia la decisione giusta e ha tutta la nostra fiducia. È un bravissimo ragazzo e ha tutto per restare con noi a lungo".