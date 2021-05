Scambio di giacca a fine partita: il siparietto divertente che ha coinvolto il Loco Bielsa

Il Leeds di Marcelo Bielsa ha chiuso ieri la stagione del ritorno in Premier in nona posizione, grazie al successo per 3-1 conquistato contro il West Bromwich. Il manager argentino, a fine partita, è stato protagonista di un insolito episodio: l'assistente tecnico degli ospiti, Sammy Lee, gli ha chiesto uno "scambio di giubbotto", e il Loco ha accettato divertito.

Nothing to see here. Just Marcelo Bielsa and Sammy Lee agreeing to swap coats at full time😎 pic.twitter.com/QXFtYqjhkq

