Schalke 04, Gross: "Progressi nonostante la batosta, dobbiamo lavorare di squadra"

Le dichiarazioni di Gross al termine di Schalke 04-Bayern Monaco 0-4.

Il tecnico dello Schalke 04 Christian Gross ha commentato ai canali ufficiali del club la pesante sconfitta per 0-4 rimediata contro il Bayern Monaco: "Abbiamo fatto alcune cose molto bene, altre male. Abbiamo reso le cose troppo facili per i nostri avversari, soprattutto con i gol subiti. Dobbiamo cambiare rotta il prima possibile. Soprattutto, dobbiamo migliorare la nostra forza mentale. La partita di oggi ha mostrato progressi nonostante la sconfitta. Eravamo bravi in ​​compattezza, ma non ancora abbastanza. Dobbiamo continuare a sostenerci a vicenda, può essere fatto solo insieme. Spero che Klaas-Jan Huntelaar e Sead Kolasinac possano partecipare a Brema, ma non posso ancora dare una previsione".