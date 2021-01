Schalke, sogno Huntelaar. A 37 anni il "Cacciatore" può tornare al capezzale della sua ex squadra

Per la serie: "A volte ritornano". Parte seconda. Dopo il come back all'Ajax dopo 8 anni di assenza, Klas-Jan Huntelaar potrebbe vestire nuovamente la maglia dello Schalke 04. L'esperto attaccante, secondo quanto riportato da Sky Deutschland, è chiamato al capezzale di una squadra penultima in classifica e disperata, che solo nell'ultimo weekend ha trovato il primo successo dell'anno. Vittoria che mancava per la cronaca da gennaio 2020. I Königsblauen hanno evidenti problemi realizzativi, evidenziati maggiormente in questa stagione ma che di fatto persistono sin dall'addio del "Cacciatore". L'ex Milan ha giocato a Gelsenkirchen per 7 anni, segnando 126 reti e vincendo in un'occasione la classifica marcatori. 37 anni, Huntelaar potrebbe avere sempre meno spazio all'Ajax a seguito dell'arrivo di Sebastien Haller, acquisto più costoso della storia dell'Eredivisie.