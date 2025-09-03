Sergio Lozano lascia il Levante: risolto il contratto del centrocampista 26enne
Il Levante e Sergio Lozano hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava le due parti. Centrocampista cresciuto nella cantera granota, Lozano era rientrato a Orriols nel 2023 dopo l’esperienza con il Villarreal. Dalla stagione del suo ritorno ha collezionato 78 presenze ufficiali, impreziosite da una rete, contribuendo in maniera significativa al raggiungimento di uno dei suoi grandi obiettivi personali: riportare il Levante nella massima serie spagnola.
Il club ha voluto ringraziare il giocatore attraverso una nota ufficiale: "Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Sergio per l’affetto, l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni. Gli auguriamo i migliori successi nella sua nuova tappa professionale".
La separazione con Lozano arriva in un momento di rinnovamento per il Levante, che dopo il ritorno in Liga sta rimodellando la propria rosa con nuovi innesti e alcune uscite illustri. Per il centrocampista classe 1999 si apre ora un nuovo capitolo, con la possibilità di rilanciarsi in un’altra realtà dopo aver coronato il sogno di vestire la maglia granota in Primera División.
