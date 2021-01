Setien: "Il Barça non mi ha pagato". Il club contesterà in Tribunale le sue capacità di allenatore

Quique Setién e il Barcellona si vedranno in tribunale. Il tecnico, intervenuto ieri sera alla trasmissione El Larguero su Cadena SER, ha dichiarato che il club non gli ha ancora pagato la parte spettante degli emolumenti dopo la risoluzione del contratto. La cifra ammonta a quattro milioni lordi, previsti dal contratto per la stagione 2020-21. A dicembre l'allenatore aveva citato il Barcellona a giudizio per "violazione del contratto".