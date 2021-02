Shakhtar-Maccabi Tel Aviv, Castro: "Mai festeggiare prima. L'ho imparato in anni di calcio"

Luis Castro, tecnico dello Shakhtar, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Maccabi Tel Aviv. Si riparte dal 2-0 per gli ucraini ottenuto in Israele: "Non abbiamo ancora vinto niente. Molti potrebbero dire che siamo già qualificati, ma nella mia testa non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo giocare ogni partita per vincere. Tutta la mia vita nel calcio mi ha insegnato a non festeggiare prima. Dico sempre ai giocatori di stare attenti dall'inizio alla fine. Per la partita contro il Maccabi metterò la squadra più forte".