Shaw si è ripreso l'Inghilterra: "Ne ho passate tante. Ora sono felice anche grazie a mio figlio"

Luke Shaw torna a vestire la maglia dell'Inghilterra dopo diversi anni. Tormentato da tanti infortuni, il terzino del Manchester United si è ripreso la Nazionale a suon di ottime prestazioni: "Sarò onesto: è stupendo. Sono orgoglioso e felice di essere stato scelto di nuovo. Anche solo essere di nuovo con questo gruppo è incredibile, dopo essere stato fuori per tanto tempo è bello tornare. È bello rivedere l'allenatore e lo staff, e ovviamente anche i compagni. Ne ho passate davvero tante e non è una falsità, ma penso che la cosa più importante per me sia stata tornare a godermi di nuovo questo mestiere. Le cose stanno andando bene e devo solo continuare ad avere fiducia".

La svolta: "Probabilmente la nascita di mio figlio è stato il più grande cambiamento nella mia vita e la cosa migliore che mi sarebbe potuta accadere. È stata la sensazione più bella che abbia mai provato, vederlo nascere proprio di fronte a me. Sono sicuro che la maggior parte dei genitori sarebbe d'accordo. L'amore che ho per lui e il modo in cui mi ha cambiato sono incredibili".