Sheffield, primo successo ma la classifica piange: gli highlights della sfida col Newcastle

Lungi dal dire che la crisi dello Sheffield United sia finita, ma ieri sera è arrivato il primo successo in campionato: 1-0 contro il Newcastle che se non altro dà morale agli uomini di Chris Wilder. I blades hanno fin qui raccolto la miseria di 5 puntim in 18 partite. Nessuno ha fatto peggio nei 5 maggiori campionati europei. La salvezza, tuttavia, non è ancora impossibile visto l'andamento lento delle dirette concorrenti: il Fulham terzultimo ha soli 6 punti in più anche se ha due partite da recuperare, una delle quali in programma oggi contro il Tottenham. Di seguito gli highlights della partita di ieri sera: