Sheffield United-Liverpool 0-2, le pagelle: Ramsdale un muro, Salah il peggiore dei Reds

Sheffield United-Liverpool 0-2

Marcatori: 48' Jones, 65' aut. Bryan.

SHEFFIELD UNITED

Ramsdale 7 - Portiere eccentrico, ma estremamente efficace: nel primo tempo con i suoi interventi riesce a tenere da solo a galla le Blades.

Ampadu 5.5 - Non demerita eccessivamente, però talvolta incappa in alcune disattenzioni che rischiano di rivelarsi fatali.

Jagielka 6 - Partita solida e priva di sbavature: non eccelle in fase di impostazione, ma quando c'è da difendere sa il fatto suo. (Dal 56' Osborn 6 - Si cala subito nella partita con qualche accelerazione interessante. Poi non riesce più a imporsi).

Bryan 6 - Prestazione lucida per il difensore di Wilder, che abbina ad una buona fase difensiva anche un discreto apporto alla manovra. Una sfortunata deviazione lo condanna all'autogol.

Baldock 5.5 - Gara ad una sola fase per l'esterno inglese, che in attacco si vede poco. Troppo rinunciatario.

Lundstram 6 - Spirito e forza fisica al servizio dei compagni: si danna per la causa garantendo intensità al centrocampo.

Norwood 6 - Fa da schermo davanti alla difesa, preferendo giocate semplici piuttosto che verticalizzazioni per le due punte.

Fleck 6 - Corre dietro agli avversari non facendo mancare impegno e dedizione: manca solo qualità nell'ultimo passaggio. (Dall'81' Sharp s.v.).

Stevens 6 - Intraprendente sulla fascia sinistra, l'irlandese lavora bene in collaborazione con Bryan. Soprattutto nel primo tempo si rende protagonista di diversi spunti offensivi. Poi nella ripresa cala.

McGoldrick 5.5 - Indiscutibili la voglia e la determinazione con cui si mette a disposizione della squadra. Ad ogni modo, non riesce a lasciare il segno sulla gara: davanti fa il solletico alla difesa del Liverpool.

McBurnie 6 - La squadra si poggia sulle sue doti fisiche per creare qualche grattacapo alla difesa del Liverpool: non tira mai indietro la gamba, anche se il tasso qualitativo delle sue giocate è spesso mediocre. (Dal 56' Burke 6 - Entra in campo con estrema determinazione: non ha paura di provare la giocata individuale per "svegliare" i compagni).

LIVERPOOL

Adrian 6 - Gli attaccanti dello Sheffield non lo impegnano sostanzialmente mai.

Alexander-Arnold 6.5 - Il solito attaccante aggiunto dei Reds: la fascia destra è di sua proprietà. Impegna la difesa avversaria con traversoni interessanti e qualche iniziativa personale.

Phillips 6.5 - Prestazione matura per il 23enne inglese, che riesce a fronteggiare con successo la fisicità degli attaccanti dello Sheffield.

Kabak 6 - Serata tutto sommato tranquilla in coppia con Phillips, anche se a volte pecca di lucidità.

Robertson 6.5 - Una costante spinta sul fianco sulla fascia sinistra. Ad un primo tempo non particolarmente brillante, fa da contraltare una ripresa straripante in cui fa incetta di cross e giocate determinanti.

Thiago Alcántara 6 - Agisce lontano dalla porta difesa da Ramsdale, e questo ne limita il raggio d'azione. Partita lontana dai riflettori ma comunque sufficiente (Dal 76' Milner s.v.).

Wijnaldum 6 - Inizia la gara da regista statico, senza alcuna licenza di sostenere la manovra, poi con il trascorrere dei minuti si sbottona e fa valere le sue doti tecniche negli ultimi trenta metri di campo. Nella ripresa si limita a gestire il possesso palla.

Jones 6.5 - Tra i centrocampisti di Kloop è quello che si propone con più frequenza in attacco: nella prima frazione ha una buona occasione che però non è scaltro nel convertirla in rete, mentre nella ripresa si rifà con gli interessi insaccando da posizione ravvicinata dopo una respinta corta di Jagielka. (Dall'81' Keita s.v.).

Salah 5.5 - Il peggiore nella squadra di Kloop. Non riesce quasi mai sprigionare le sue immense qualità velocistiche e, inoltre, spreca il possibile 0-3 calciando a lato a porta sguarnita. Serata poco brillante.

Firmino 6 - Luci e ombre nella partita del brasiliano. Sciupa una ghiotta palla gol nella prima frazione facendosi ipnotizzare da Ramsdale. A volte si isola dalla manovra, limitandosi a qualche giocata di fino. In compenso, una sua conclusione scaturisce l'autogol di Bryan.

Mané 6.5 - Volenteroso e dinamico: dai suoi piedi passa la gran parte degli sviluppi offensivi dei Reds. Fa sempre la cosa giusta al momento giusto, anche se non sempre ruba l'occhio.