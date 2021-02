Siviglia, Lopetegui: "Ci resta una partita, possiamo vincere. Haaland ha fatto la differenza"

vedi letture

Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, analizza nel post gara la sconfitta nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund: "Il risultato non è buono, perdere in casa contro il Dortmund non è mai un risultato positivo però resta una partita da giocare e proveremo a sfruttare questa possibilità. Andremo a giocarla con ambizione ed entusiasmo, non abbiamo meritato di perdere però il Borussia ha uno dei giocatori migliori del mondo, che ha fatto la differenza e ci ha inflitto un castigo eccessivo. Nel secondo tempo la squadra ha reagito, abbiamo avuto la possibilità per pareggiare. Ora dobbiamo rialzarci e recuperare bene per le partite che verranno. Ci sono state cose positive come la nostra reazione, il fatto che non abbiamo concesso più contropiedi. A margine del risultato ci sono cose positive. Andremo a giocarcela sapendo di poter vincere".