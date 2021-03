Slavia Praga, Trpišovský: "Subito un gol evitabile, davanti a McGregor mi tolgo il cappello"

Finisce 1-1 il primo atto degli ottavi di finale di Europa League tra Slavia Praga e Rangers. Il tecnico dei cechi Jindřich Trpišovský analizza così il pareggio casalingo: "Siamo partiti bene e abbiamo segnato un bel gol, poi abbiamo subito un gol evitabile che ha aiutato molto i Rangers. Nella ripresa abbiamo avuto la possibilità di vincere ma ci è mancata la precisione. Abbiamo sbagliato alcuni passaggi finali non concretizzando buone occasioni. Abbiamo prodotto tanto nel primo tempo ma siamo andati negli spogliatoi con un punteggio deludente. Adesso i Rangers sono in vantaggio e dovremo segnare per cambiare la situazione. Mi tolgo il cappello davanti a McGregor e al suo tocco. Non ricordo quando ho visto per l'ultima volta una parata del genere".