Solskjaer: "Con la Roma poteva finire 6-6. Capito perché vorremmo che Cavani restasse?"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita giocata contro la Roma, che ha sancito la qualificazione dei Red Devils in finale di Europa League: "Sono deluso per aver concesso così tante occasioni e gol. Sapevo che sarebbe stata una partita aperta perché loro dovevano fare tanti gol. Per questo anche noi abbiamo avuto tante occasioni, entrambe le squadre potevano segnare altri cinque gol. Poteva finire 6-6 o 7-6, poteva arrivare qualsiasi risultato. La cosa più importante è che siamo in finale ma sappiamo che dovremo giocare molto meglio di così. Siamo arrivati fin qui anche grazie a un attaccante che ha segnato quattro gol tra andata e ritorno. Cavani ha mostrato il perché tutti vorremmo restasse ad Old Trafford".