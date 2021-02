Solskjaer domani fa 100 panchine in Premier League: "Il calcio è cambiato rispetto agli esordi"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, Ole Gunnar Solskjaer ha espresso sorpresa nello scoprire che la partita di domani contro l'Everton sarà la sua centesima panchina in Premier League: "Mi sento un po' più vecchio (rispetto all'esordio da allenatore) e, spero, più saggio. E molto più grigio sul capo! Non sapevo che fosse la mia centesima panchina. Quello che ho imparato è che il gioco si sta evolvendo molto più velocemente che devi stare al passo con il ritmo. Rispetto a quando ho iniziato nel 2014 col Cardiff il gioco è differente. I calciatori sono migliori e più in forma e il calcio è più tattico".