Solskjaer: "Fred e Matic prima volta insieme oggi, ma sono grato di averli"

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato nel prepartita commentando la prima in coppia di Matic e Fred per il match di oggi contro il Newcastle. Questo lo spezzone pubblicato sui social dei Red Devils: “Matic e Fred non hanno mai giocato assieme, oggi sarà la prima volta, ma abbiamo diversi infortunati, quindi sono grato di averli. James? Ha giocato bene contro la Real Sociedad, dandoci energia e attaccando l’area, quindi può giocare di nuovo dal primo minuto senza paura”.

Su Cavani aggiunge:

"Edinson non è ancora in forma e c non possiamo costringere i giocatori a rientrare troppo presto, speriamo possa giocare giovedì o forse domenica".