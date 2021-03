Solskjaer studia un nuovo colpo alla Bruno Fernandes: lo United su Pote, Sancho ora si allontana

Dopo il successo dell'operazione Bruno Fernandes, il Manchester United guarda ancora in casa Sporting, in cerca di rinforzi per la prossima stagione. Preso atto dalle altissime richieste del Borussia Dortmund per Jadon Sancho(126 milioni di euro), i Red Devils avrebbero messo nel mirino il giovane Pedro António Pereira Gonçalves, meglio conosciuto come Pote: secondo il Telegraph, il club portoghese chiede 60 milioni per il versatile trequartista, autore di 15 reti in 21 partite in campionato. Un giocatore la cui duttilità piace molto a Ole Gunnar Solskjaer.