Southampton, Hasenhuttl dopo il ko con gli Spurs: "Tante occasioni sprecate, che delusione!"

Ralph Hasenhuttl, tecnico del Southampton, dopo la sconfitta subita contro il Tottenham, ha dichiarato: “Dobbiamo analizzare ancora per bene questa partita, ma dobbiamo trovare una soluzione per i nostri problemi difensivi, perché la nostra linea arretrata non funziona bene. È incredibile quante occasioni abbiamo avuto oggi, e alla fine il risultato di oggi non rispecchia realmente quella che è stata la partita. E poi vince chi riesce ad essere più cinico e chi non commette così tanti errori come noi oggi. Questa sera sono solo deluso e basta. Dobbiamo rialzarci e lottare, ma è difficile accettare una sconfitta come questa.”.