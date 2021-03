Spagna-Kosovo, prepartita complicato per Luis Enrique: chiuso per un'ora nell'ascensore

Pre-partita burrascoso per Luis Enrique, ct della Spagna in campo in questi minuti contro il Kosovo. L’ex tecnico della Roma, infatti, è rimasto chiuso per un’ora nell’ascensore dell’hotel che ospita la nazionale iberica, insieme ad altri sei membri del suo staff. Risolto il problema, il ct si è affrettato a raggiungere lo stadio, facendo in tempo per il fischio d’inizio, ma di fatto saltando tutto il pre-partita con la squadra.