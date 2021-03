Spagna, vittoria sofferta con la Georgia. Luis Enrique: "Credo che la squadra si sia tolta un peso"

La Spagna supera in pieno recupero la Georgia e conquista i primi tre punti nel girone B di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. A margine dell'incontro, il c.t. iberico Luis Enrique ha parlato così in conferenza stampa: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, la Georgia ha fatto un gran lavoro. Siamo riusciti a rimontare il risultato con grande determinazione e osando nel secondo tempo. Il pubblico li ha sicuramente aiutati, ma mi sono piaciuti, e se continueranno così vinceranno diverse partite". L'ex tecnico del Barça ha poi sottolineato l'importanza a livello psicologico di questa vittoria: "Non siamo entusiasti, ma credo che oggi la squadra si sia tolta un peso. Spero che il premio del gol in pieno recupero sia un'iniezione di fiducia per tutti. È stata forse una delle gare in cui ho più sofferto dal fischio d'inizio a quello finale: il cammino sarà difficile, perché non ci sono avversari abbordabili".