Ufficiale Srechko Katanec non è più il CT dell'Uzbekistan. Lascia per motivi di salute

vedi letture

Srečko Katanec lascia la nazionale uzbeka. L'ex difensore della Sampdoria, 61 anni, ha deciso di dimettersi per problemi di salute, come ha comunicato alla Federazione: "L'allenatore della nazionale uzbeka ha deciso di risolvere di comune accordo il contratto con la Federcalcio uzbeka a causa di problemi di salute. Nel suo comunicato, l'allenatore sloveno ha sottolineato con rammarico di non poter svolgere i propri compiti in modo completo e professionale nelle sue condizioni attuali. Ha espresso la sua gratitudine all'associazione per il suo costante sostegno e la fattiva collaborazione e ha augurato buona fortuna alla nostra Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali.

A sua volta, la Federcalcio dell'Uzbekistan ringrazia Katanec per il suo lavoro nella gestione della nostra squadra nazionale. Desidera tornare in salute e continuare con successo la sua carriera da allenatore. La Federcalcio dell'Uzbekistan sta lavorando per nominare un candidato idoneo per la posizione di capo allenatore della nostra squadra nazionale".