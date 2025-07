Ufficiale Stanley Nsoki rinforza la difesa dell’Union Berlino: arriva in prestito dall’Hoffenheim

L’Union Berlino ha ufficializzato l’arrivo di Stanley Nsoki, difensore centrale francese mancino di 26 anni, in prestito dall’Hoffenheim. Il giocatore è già arrivato nel ritiro di Herzogenaurach nella serata di ieri e ha iniziato un percorso di riabilitazione, essendo reduce da un infortunio muscolare.

Formatosi nelle giovanili del Paris Saint-Germain, dove ha debuttato in prima squadra nel dicembre 2017, Nsoki ha vinto due campionati francesi, una Coppa di Francia, una Coppa di Lega e una Supercoppa. Nel 2019 ha lasciato Parigi in cerca di continuità per trasferirsi al Nizza, prima di approdare al Club Brugge due anni dopo. In Belgio si è affermato subito come titolare, vincendo il campionato e la Supercoppa. L’anno seguente è arrivato in Bundesliga, all’Hoffenheim, con cui ha disputato 52 partite e realizzato il suo primo gol da professionista nel febbraio 2023 contro il Bayer Leverkusen.

Cresciuto nella banlieue parigina di Roissy-en-Brie, come Paul Pogba, Nsoki è stato spinto verso lo sport dalla madre, da sempre attenta all’attività fisica per i suoi figli. "L'Union è un club con un’identità forte e valori chiari, mi riconosco in questo spirito", ha dichiarato il giocatore. "Qui sento la fiducia e so di poter dare il mio contributo con il mio stile di gioco. Questo è il passo giusto per continuare a crescere in un ambiente speciale; darò tutto per il successo della squadra".