Stoichkov durissimo su Griezmann: "Con lui il Barça è sempre in 10. Meglio Trincao e Braithwaite"

vedi letture

A Barcellona la pazienza nei confronti di Antoine Griezmann sembra essere finita. L'attaccante francese sembrava in ripresa ma è stato uno dei grandi assenti nella sfida contro il PSG. Un corpo estraneo, come sottolinea anche Hristo Stoichkov nella sua dura analisi a Sportsport.ba: "Ogni volta che Griezmann è in campo, il Barcellona gioca in 10. Se vogliono progettare qualcosa, devono venderlo. Trincão e Braithwaite dovrebbero giocare di più. Cosa ci fa Griezmann in questa squadra?".