Suarez fa 500 gol da professionista: "Da Montevideo a Madrid, grazie a chi mi ha sostenuto"

La rete decisiva segnata contro l'Alavés è stata davvero molto speciale per Luis Suárez, soprattutto perché ha permesso all'attaccante uruguaiano di festeggiare i suoi 500 gol da professionista. Nonostante qualcuno gliene attribuisca di meno, si tratta di un traguardo storico, che lo proietta tra i più grandi bomber della storia. Per questo motivo, Suarez ha scritto una lettera molto emozionante, in cui ripercorre tutti i passi della carriera: "Tutto è iniziato in Uruguay. Quando ho fatto il mio debutto professionale con la squadra dei miei sogni, ho pensato che niente poteva essere meglio. E abbiamo vinto il campionato. Ero pronto a fare il passo successivo; trasferirmi in Europa a 19 anni è stata una grande impresa, non avrei potuto farlo senza la fiducia e il sostegno della gente di Groningen, dal club ai tifosi. Amsterdam mi ha reso quello che sono oggi: non c'era posto migliore per imparare e crescere come giocatore. Essere stato capitano di un club così grande è la cosa migliore che ho ottenuto.

E il Liverpool? Il Liverpool è speciale. Il legame con i tifosi mi ha aiutato ad affrontare la sfida di giocare in un campionato così competitivo. Poi sono andato a Barcellona, una città incredibile che mi ha accolto a braccia aperte. Ho potuto giocare con i migliori giocatori del mondo e conquistare l'Europa. Cosa si potrebbe chiedere di più? Ora sono a Madrid, a divertirmi e lottare per questo club. Voglio segnare ancora più gol qui e spero che i tifosi tornino presto, così possiamo festeggiare insieme.

Oltre a tutto questo, rappresentare il mio Paese sui palcoscenici più importanti del mondo è sempre stato l'onore più grande. Forse non lo sapete, ma avete fatto la vostra parte in tutti i gol che ho segnato finora. E oggi ringrazio tutti i tifosi che mi hanno sostenuto in tutti questi anni, da Montevideo a Madrid, da 0 a 500".