Suarez perplesso: "Il mondo vive una situazione difficile, colpisce che la Copa America si giochi"

Fresco vincitore della Liga con l'Atletico Madrid, Luis Suarez ha raggiunto sabato il ritiro della sua Nazionale in vista dei prossimi impegni divisi tra qualificazioni al Mondiale qatariota e Copa America. Proprio a proposito di quest'ultima, il Pistolero ha espresso tutta la sua perplessità con queste motivazioni: "Siamo in una situazione difficile in tutto il mondo, in particolar modo in Argentina (dove verrà disputato il torneo, ndr) negli ultimi mesi. È uno dei paesi che stanno soffrendo maggiormente la pandemia. Il fatto che la Copa America venga comunque disputata colpisce sicuramente: bisognerebbe sempre dare la priorità alla salute. Tutto ciò che possiamo fare - ha concluso l'uruguaiano - è cercare di affrontarla nel miglior modo possibile".