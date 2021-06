Thiago Silva: "Militao sarà uno dei pilastri del Real da ora in poi. Ha grande velocità"

Thiago Silva elogia Eder Militao. Il difensore del Chelsea ha avuto parole d'elogio per il connazionale in una conferenza stampa dal ritiro del Brasile in Copa America: "D'ora in poi, soprattutto dopo la partenza di Sergio Ramos, sarà uno dei pilastri del Real Madrid. Alla fine del nostro confronto in semifinale di Champions gli ho detto di continuare così, perché stava davvero vivendo un grande stagione e perché avremmo giocato insieme in Nazionale. Militao ha grande velocità. È un ragazzo che a volte concede qualche metro perché sa che può recuperare. Io ho imparato a farlo quando sono arrivato al Milan".