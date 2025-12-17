Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Tite torna in panchina. L'ex ct del Brasile sostituisce Jardim al Cruzeiro

© foto di Imago
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:11Calcio estero


Tite torna in panchina. L'ex commissario tecnico della nazionale brasiliana è stato annunciato come nuovo allenatore del Cruzeiro, squadra di Belo Horizonte, firmando un contratto fino al 2026. Prende il posto di Leonardo Jardim.

Il Cruzeiro ha chiuso il Brasileirão 2025 al 3° posto, qualificandosi alla prossima edizione della Copa Libertadores. Tite, 64 anni, ha guidato il Brasile dal 2016 al 2022, partecipando a due Mondiali ma soprattutto vincendo la Copa América nel 2019. Dopo la Seleção ha guidato il Flamengo, vicendo il campionato carioca nel 2024.

