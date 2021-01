tmw Leganes, occhi su Romulo: la situazione

Sirene spagnole per Romulo. Ci pensa il Leganes in Spagna. Contatti in corso, l’esterno svincolato dopo l’esperienza al Brescia è un’idea del club spagnolo. C’è il gradimento totale e l’accordo non rappresenta un problema. C’è un intoppo che al momento blocca il via libera: il Leganes deve fare un’uscita per liberare lo slot. Completata l’operazione in uscita potrà concentrarsi sul brasiliano. La Spagna chiama Romulo, il Leganes ci prova...