tmw Occasione Seri, può lasciare il Fulham in prestito: il punto sul suo futuro

Jean Michel Seri occasione di mercato per questo mese di gennaio. Centrocampista ivoriano legato al Fulham da un contratto in scadenza nel 2022, il calciatore classe '91 può lasciare il club londinese anche in prestito oneroso.

Seri a inizio mese è stato molto vicino al ritorno al Galatasaray, che però dopo un lungo tira e molla non ha accettato di pagare 750mila euro per il prestito fino a giugno dopo aver sborsato 1.5 milioni di euro per averlo per una stagione nello scorso campionato. Ora è un'idea di molti club, anche italiani che lo stanno valutando. Ma al momento le società più interessate al ragazzo sono le due big di Portogallo, ovvero Porto e Benfica.