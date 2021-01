tmw Terremoto in casa Sliema Wanderers, crisi societaria senza precedenti

A Malta, lo Sliema Wanderers, club che milita nel massimo campionato, sta affrontando una crisi societaria senza precedenti. E' la società più titolata di Malta e sembra essere ormai sull'orlo del fallimento. I giocatori non sono pagati da più di 5 mesi e stanno arrivando continue dimissioni da parte dei membri del consiglio di amministrazione, oltre a proibizioni da parte della UEFA sui trasferimenti. L'associazione dei calciatori MFPA (Malta Football Players Association), ha diramato un comunicato nel quale spiega in che situazione si trovano a lavorare i giocatori e lo staff tecnico. Nonostante questo, lo Sliema Wanderers allenato dall'ex calciatore di Parma e Verona Andrea Pisanu, si trova attualmente al quarto posto in classifica, continuando a lottare per uno dei primi 4 posti che significherebbe la qualificazione ai preliminari di Europa League.