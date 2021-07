Tottenham, caccia al difensore: Lacroix del Wolfsburg alternativa al più costoso Koundé

vedi letture

Jules Koundé è la prima scelta del Tottenham per rinforzare la difesa, ma il prezzo elevato e la volontà del Siviglia di trattenerlo ha spinto Fabia Paratici a guardare anche alle alternative. Secondo il Telegraph nel mirino ci sarebbe anche Maxence Lacroix, 21 anni, centrale del Wolfsburg. Anche in questo caso, però, il costo del cartellino non sarebbe basso.